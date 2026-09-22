841 млн долларов от Всемирного банка на выплаты пенсий получила Украина

Украина получила помощь от Всемирного банка, фото: PxHere

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Україна залучила 841 млн дол. від Світового банку під гарантії уряду Канади.

Ці кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати. Про це сьогодні, 22 вересня, повідомили прем'єр-міністр Сергій Корецький та прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що це фінансування залучене в межах Десятого додаткового фінансування Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine), який представники України та Світового банку підписали у вересні.

Загальний обсяг проєкту вже сягнув $54,3 млрд. Це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку та один із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України, — розповів Корецький.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, отримані кошти дозволяють забезпечувати своєчасне фінансування критично важливих соціальних видатків.

PEACE залишається одним із ключових та найбільш ефективних інструментів бюджетної підтримки України. Вдячний Уряду Канади та Світовому банку за партнерство і підтримку фінансової стійкості України, — наголосив Марченко.

Ця угода стала 27-ю в межах PEACE in Ukraine.

З 24 лютого 2022 року через механізми Світового банку Україна отримала понад 73,8 млрд доларів США фінансової допомоги, з яких понад 53 млрд доларів США — у формі грантів.