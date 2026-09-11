Владимир Зеленский анонсировал подписание Drone Deal с Канадой. Фото: ОП

https://racurs.ua/n216169-zelenskiy-anonsiroval-pervuu-drone-deal-ukrainy-so-stranoy-ameriki.html

Ракурс

Україна та Канада підписали документи про сторічне партнерство й двосторонню співпрацю в оборонній та енергетичній сферах.

Канада стане першою державою Американського континенту, з кою Україна реалізує угоду Drone Deal. У межах угоди країна готова замовляти великі обсяги українських дронів. Домовленості передбачають, що 30% виробленої продукції передаватимуть Силам оборони України. Про це у Telegramповідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

Канада готова замовляти великі обсяги, і 30% виробленого буде передаватися Україні, — поінформував глава держави.

Президент додав, що Україна працює над захистом від російських реактивних «Шахедів». Нові рішення планують масштабувати та передавати партнерам.

Також Зеленський та Карні взяли участь у виставці дронів та побачили українські БпЛА Vampire 4S, P1-SUN, Shrike та «Гор», а також радіостанції Himera.

Крім того, були представлені спільні розробки українських і канадських компаній. Зокрема, Airlogix разом із Sentinel планує виробляти розвідувальний БпЛА «Гор». Повідомлялося, що компанії України та Канади працюють над наземними роботизованими комплексами, захищеним зв’язком та іншими оборонними технологіями. Загалом у презентації взяла участь 21 канадська компанія, яка вже співпрацює з українськими виробниками.

Нагадаємо, 24 серпня Україна та Норвегія підписали оборонну угоду у форматі Drone Deal та декларацію про стратегічне партнерство, яка отримала назву «Єлизавета» — на честь доньки князя Ярослава Мудрого, яка була королевою Норвегії.

Документи мають поглибити довгострокове партнерство між країнами у сферах оборони, енергетики та стійкості. Окремо Норвегія виділить Україні приблизно 9 млрд дол. у 2027 році.