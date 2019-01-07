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Ракурс
Задержание подозреваемого. Фото: flickr.com

Полиция задержала предполагаемого убийцу четырех человек в Одесской области (ФОТО, ВИДЕО)

7 янв 2019, 20:08
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Подозреваемого в убийстве четырех человек в одном из сел Измаильского района Одесской области задержали полицейские.

Правоохранители сработали оперативно и уже рассматривают версии преступления. Об этом 7 января начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин сообщил на собственной странице в Facebook.

«Спасибо оперативникам, которые в очередной раз доказали свою профессиональность. Подозреваемый в убийстве четырех жителей Измаильского района задержан», — говорится в сообщении.

Подозреваемый в убийстве четырех человек. Фото: Дмитрий Головин в Facebook

Впоследствии, в эфире телеканала «112 Украина» Головин отметил, что полицейские не исключают бытовую версию убийства, связанную с ревностью.

Напомним, 7 января в Одесской области произошла ужасная трагедия — тела хозяина, двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в частном доме одного из сел Измаильского района.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 115 (убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подозревают, что преступление совершил сожитель убитой женщины из-за ревности. На телах жертв эксперты обнаружили колото-резаные раны от ножа и топора.


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