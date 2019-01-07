Зарезал из ревности: в Одесской области в частном доме нашли убитыми четырех человек

В Одесской области произошло кровавое убийство. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

В Одесской области произошла ужасная трагедия — четырех человек обнаружили убитыми в частном доме одного из сел Измаильского района.

Тела хозяина, двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти были обнаружены 7 января в частном доме. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что по тревоге подняли весь личный состав Измаильского отделения полиции. На место преступления прибыли и работают полицейские местного отдела полиции, эксперты, кинологи, патрульные, сотрудники прокуратуры.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 115 (убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Местные СМИ пишут, что на телах жертв эксперты обнаружили колото-резаные раны от ножа и топора. Предварительно правоохранители подозревают, что преступление совершил сожитель убитой женщины. По одной из версий мотивом преступления стала ревность. Об этом сообщила «Думская» со ссылкой на источники в прокуратуре.

Напомним, 3 января в Харькове убили двух студенток-иностранок. Подозреваемого в убийстве задержали 5 января в Турции.