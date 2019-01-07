Зарізав через ревнощі: на Одещині у приватному будинку знайшли вбитими чотирьох осіб

В Одеській області сталося криваве вбивство. Фото: flickr.com

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В Одеській області сталася жахлива трагедія — чотирьох осіб виявили вбитими в приватній оселі одного із сіл Ізмаїльського району.

Тіла господаря, двох чоловіків та жінки з ознаками насильницької смерті були виявлені 7 січня в приватному будинку. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що по тривозі підняли увесь особовий склад Ізмаїльського відділку поліції. На місце злочину прибули й працюють поліцейські місцевого відділу поліції, експерти, кінологи, патрульні, співробітники прокуратури.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 115 (вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

Місцеві ЗМІ пишуть, що на тілах жертв експерти виявили колото-різані рани від ножа і сокири. Попередньо правоохоронці підозрюють, що злочин вчинив співмешканець вбитої жінки. За однією з версій мотивом злочину стали ревнощі. Про це повідомила «Думська» із посиланням на джерела в прокуратурі.

Нагадаємо, 3 січня у Харкові вбили двох студенток-інoземок. Підозрюваного у вбивстві затримали 5 січня у Туреччині.