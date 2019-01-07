Снігопади в Україні: стало відомо, де дорожники обмежили рух маршруток та вантажівок

Негода в Україні. Фото: Укравтодор у Facebook

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Складні погодні умови в Україні змусили дорожні служби заборонити рух маршруток, автобусів та вантажівок у двох областях.

Рух транспорту через негоду обмежено на території Донецької та Запорізької областей. Про це 7 січня повідомила патрульна поліція у Facebook.

Зазначається, що в Донецькій області обмежено рух на автомобільному шляху Т-0803 «Запоріжжя-Маріуполь» між селищем Нікольське Волноваського району та села Новокраснівка.

Негода зачепила й Запорізьку область. У зв’язку із ускладненням погодних умов обмежено рух транспорту на окремих автошляхах.

Як повідомила Служба доріг у Запорізькій області заборонено рух маршруткам та вантажним автомобілям по дорогах М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» (від села Азовське до межі з Донецькою областю); Т-08−19 (від селища Більмак до села Осипенко); Т-08−21 (від села Панфілівка до міста Приморськ).

Також обмеження руху вантажівок та автобусів діє на ділянках доріг М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» (від селища Приазовське до міста Бердянськ) та Н-30 «Токмак — Бердянськ» (від міста Токмак до села Азовське).

Нагадаємо, 6 січня у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях випало від 3 до 12 см снігу. Невеликий сніг з висотою снігового покриву від одного до 10 см випав місцями у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Полтавській та Черкаській областях.