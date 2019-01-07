Снегопады в Украине: стало известно, где дорожники ограничили движение маршруток и грузовиков

Непогода в Украине. Фото: Укравтодор в Facebook

https://racurs.ua/n116550-snegopady-v-ukraine-stalo-izvestno-gde-dorojniki-ogranichili-dvijenie-marshrutok-i-gruzovikov.html

Racurs.ua

Сложные погодные условия в Украине заставили дорожные службы запретить движение маршруток, автобусов и грузовиков в двух областях.

Движение транспорта из-за непогоды ограничено на территории Донецкой и Запорожской областей. Об этом 7 января сообщила патрульная полиция в Facebook.

Отмечается, что в Донецкой области ограничено движение на автомобильной дороге Т-0803 «Запорожье-Мариуполь» между поселком Никольское Волновахского района и села Новокрасновка.

Непогода задела и Запорожскую область. В связи с осложнением погодных условий ограничено движение транспорта на некоторых автодорогах.

Как сообщила Служба дорог в Запорожской области запрещено движение маршруткам и грузовикам по дорогам М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» (от села Азовское до границы с Донецкой областью); Т-08−19 (от поселка Бильмак к селу Осипенко); Т-08−21 (от села Панфиловка к городу Приморск).

Также ограничение движения грузовиков и автобусов действует на участках дорог М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» (от поселка Приазовское к городу Бердянск) и Н-30 «Токмак — Бердянск» (от города Токмак к селу Азовское).

Напомним, 6 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях выпало от 3 до 12 см снега. Небольшой снег с высотой снежного покрова от одного до 10 см выпал местами в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Полтавской и Черкасской областях.