Дороги замело: синоптики рассказали о самых опасных трассах в Украине (ФОТО)

Спецтехника помогает водителям вырваться из снежного плена, фото — ГСЧС

https://racurs.ua/n116508-dorogi-zamelo-sinoptiki-rasskazali-o-samyh-opasnyh-trassah-v-ukraine-foto.html

Racurs.ua

Украину продолжает заметать снегом.

«Укравтодор» сообщил, что на утро 6 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях выпало от 3 до 12 см снега, в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Полтавской и Черкасской областях местами небольшой снег с высотой снежного покрова от 1 до 10 см.

Кроме того, на территории Ровенской и Львовской областей выпадал ледяной дождь при температуре воздуха -5°С.

На перевальных участках дорог выпадает снег, высота покрова от 20 до 90 см. Дороги здесь также заснеженные.

Украинский Гидрометцентр предупредил, что 6 января температура воздуха в ночное время на всей территории будет колебаться от -2 до -15°С.

Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в западных, северных, центральных, Луганской и Донецкой областях местами будет заснеженным и только на юге сухим.

В «Укравтодоре» рассказали о временных осложнениях на автодороге М-06 в районе Коростышева. Здесь произошло ДТП.

Днем 6 января почти на всей территории страны ожидается небольшой, ночью в Карпатах, а днем ​​в восточных областях умеренный снег. Температура от -3 до -8°С.

Кроме того, синоптики предупредили, что 6−7 января из-за снегопадов в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области ожидается снеголавинная опасность третьего уровня.