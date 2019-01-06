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Вселенский патриарх подписывает томос об автокефалии Православной церкви Украины, 5 января 2019 года, фото - Фейсбук

Томос передают предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию (ТРАНСЛЯЦИЯ)

6 янв 2019, 08:10
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В патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле в воскресенье, 6 января, происходит церемония передачи томоса предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.

Томос об автокефалии ПЦУ накануне подписал Вселенский патриарх Варфоломей в своей резиденции.

На Рождество, 7 января, томос выставят в Софийском соборе в Киеве. Это произойдет после рождественской литургии, которую проведет митрополит Епифаний.

Кроме того, в субботу состоялась первая встреча Епифания с Варфоломеем. В Стамбуле пребывали и многие украинские топ-чиновники — президент Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, министр обороны Степан Полторак и экс-президент Виктор Ющенко.

Источник: Ракурс


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