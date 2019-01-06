Томос передают предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Вселенский патриарх подписывает томос об автокефалии Православной церкви Украины, 5 января 2019 года, фото - Фейсбук

https://racurs.ua/n116507-tomos-peredaut-predstoyatelu-pravoslavnoy-cerkvi-ukrainy-epifaniu-translyaciya.html

Racurs.ua

В патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле в воскресенье, 6 января, происходит церемония передачи томоса предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.

Томос об автокефалии ПЦУ накануне подписал Вселенский патриарх Варфоломей в своей резиденции.

На Рождество, 7 января, томос выставят в Софийском соборе в Киеве. Это произойдет после рождественской литургии, которую проведет митрополит Епифаний.

Кроме того, в субботу состоялась первая встреча Епифания с Варфоломеем. В Стамбуле пребывали и многие украинские топ-чиновники — президент Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, министр обороны Степан Полторак и экс-президент Виктор Ющенко.