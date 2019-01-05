Вселенский патриарх подписал томос для украинской церкви (ВИДЕО)

Митрополит Епифаний, патриарх Варфоломей и Петр Порошенко, фото: twitter.com/Cerkva_Info

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Racurs.ua

Константинопольский патриарх Варфоломей в своей резиденции в Стамбуле подписал томос для православной церкви Украины (ПЦУ).

Таким образом, осуществлен еще один шаг к получению украинской церковью автокефалии.

Ожидается, что завтра после литургии в Патриаршем Храме Святого Георгия томос передадут руководителю ПЦУ митрополиту Епифанию. Эта церемония состоится в 13.00 по киевскому времени.

7 января томос выставят в Софийском соборе в Киеве после проведения митрополитом Епифанием рождественской литургии.

Сегодня в Храме Святого Гергия состоялся молебен, в котором приняли участие представители Константинопольского патриархата и ПЦУ. Проводил его митрополит Епифаний.

Также сегодня состоялась первая встреча Епифания с Варфоломеем. Отмечается, что оба общались на греческом языке.

В Стамбул сегодня также прибыли ряд украинских чиновников, в частности глава Верховной Рады Андрей Парубий, министр обороны Степан Полторак и экс-президент Виктор Ющенко.

Напомним, оригинал томоса, выполненный на пергаменте, вчера патриарху Варфоломею передал известный каллиграф из афонского монастыря Ксенофонт иеромонах Лука.