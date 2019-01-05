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Ракурс
Митрополит Епіфаній, патріарх Варфоломій та Петро Порошенко, фото: twitter.com/Cerkva_Info

Вселенський патріарх підписав томос для української церкви (ВІДЕО)

5 січ 2019, 13:17
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Константинопольський патріарх Варфоломій у своїй резиденції в Стамбулі підписав томос для православної церкви України (ПЦУ).

Таким чином, здійснено ще один крок до здобуття українською церквою автокефалії.

Очікується, що завтра після літургії в Патріаршому Храмі Святого Георгія томос передадуть очільникові ПЦУ митрополитові Епифанію. Ця церемонія відбудеться в 13.00 за київським часом.

7 січня томос виставлять у Софійському соборі в Києві після проведення митрополитом Епіфанієм різдвяної літургії.

Сьогодні в Храмі Святого Гергія відбувся молебень, в якому взяли участь представники Константинопольського патріархату та ПЦУ. Проводив його митрополит Епіфаній.

Також сьогодні відбулася перша зустріч Епіфанія з Варфоломієм. Зазначається, що обоє спілкувалися грецькою мовою.

До Стамбула сьогодні також прибули низка українських високопосадовців, зокрема очільник Верховної Ради Андрій Парубій, міністр оборони Степан Полторак та екс-президент Віктор Ющенко.

Нагадаємо, оригінал томосу, виконаний на пергаменті, вчора патріархові Варфоломію передав відомий каліграф з афонського монастиря Ксенофонт ієромонах Лука.

Джерело: Ракурс


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