Оригінал томосу для української церкви передали вселенському патріархові

Оригінал томосу до Стамбула привіз відомий афонський іконописець, фото: bigorski.org.mk

https://racurs.ua/ua/n116486-oryginal-ukrayinskogo-tomosu-peredaly-vselenskomu-patriarhovi.html

Racurs.ua

Вчора відомий іконописець та каліграф ієромонах Лука з афонського монастиря Ксенофонт привіз до Стамбула та передав вселенському патріархові Варфоломію оригінал томосу про надання українській православній церкві автокефалії.

Текст цього церковного документу розміщений на пергаменті. Про це повідомляється на сайті Бигорського монастиря, розташованого в Македонії.

Зазначається, що українська церковна делегація на чолі з головою Православної церкви України (ПЦУ) митрополитом Епіфанієм уже прибула до Туреччини.

На сьогодні також заплановане прибуття до Стамбула президента України Петра Порошенка та очільника Верховної Ради Андрія Парубія.

Церемонія вручення томосу відбудеться завтра, в свято Богоявлення, о 13.00 за київським часом у Патріаршому Храмі Святого Георгія після літургії.

Вручення томосу стане останнім етапом у процесі створення помісної православної церкви в Україні.

Як повідомляє видання Ortodoxia Info, митрополит Варфоломій надіслав листа очільникам інших автокефальних церков із закликом визнати ПЦУ.

«Якщо ми будемо ігнорувати наших братів, які переживають моменти агонії в Україні, ми не матимемо будь-якого виправдання в Судний день», — зазначив Варфоломій у листі.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2018 року синод Російської православної церкви закликав не визнавати ПЦУ.