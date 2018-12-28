РПЦ закликає інші церкви не визнавати Православної церкви України

Під час засідання Синоду РПЦ, фото: Прес-служба Патріарха Московського і всієї Русі

https://racurs.ua/ua/n116255-rpc-zaklykaie-inshi-cerkvy-ne-vyznavaty-pravoslavnoyi-cerkvy-ukrayiny.html

Racurs.ua

Російська православна церква (РПЦ) закликає інші помісні церкви не визнавати нещодавно проголошеної Православної церкви України (ПЦУ).

Відповідне рішення ухвалили під час сьогоднішнього засідання Синоду РПЦ, яке відбулося в Свято-Даниловому ставропігійному чоловічому монастирі в Москві під головуванням московського патріарха Кирила. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на журнали Синоду.

У своєму зверненні до очільників та синодів інших православних церков РПЦ закликає їх підтримати голову Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія та його прибічників у зв’язку з «випробуваннями», з якими вони зіткнулися, та не визнавати ПЦУ, котра в постанові Синоду іменується як «спільнота, утворена на так званому об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року в Києві».

Нагадаємо, підпорядкована Московському патріархату Білоруська православна церква (БПЦ) нещодавно заявила, що не визнає автокефалію ПЦУ і назвала помісну українську церкву розкольницькою. Відповідне рішення оголосили на загальних зборах Мінської єпархії минулого тижня.

Раніше стало відомо, що БПЦ заборонила своїм вірянам молитися в храмах помісної української церкви.