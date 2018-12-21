Автокефалія Української православної церкви: стала відома реакція Білорусі

Білоруська православна церква не визнає автокефалію нової Української православної церкви. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n115956-avtokefaliya-ukrayinskoyi-pravoslavnoyi-cerkvy-stala-vidoma-reakciya-bilorusi.html

Racurs.ua

Білоруська православна церква (БПЦ) заявила, що не визнає автокефалію нової Української православної церкви та назвала її розкольницькою. Про це сказано в офіційній заяві Білоруської церкви.

На загальних зборах Мінської єпархії, які очолив предстоятель БПЦ митрополит Павло, у підсумковій заяві було сказано, що Білоруська церква ніколи не визнає автокефальну Українську православну церкву на чолі з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм, про якого БПЦ висловилася як про так званого митрополита.

Білоруська церква — це екзархат Московського патріархату, тобто підрозділом Російської православної церкви на території Білорусі.

Нагадаємо, що напередодні Верховна рада зобов’язала Українську православну церкву Московського патріархату перейменуватися на Російську православну церкву в Україні. Верховна Рада у четвер внесла зміни до закону «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться на території країни-агресора.