Зонд NASA сфотографував гігантський крижаний кратер на Марсі (ФОТО)

Планета Марс. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n115955-zond-nasa-sfotografuvav-gigantskyy-kryjanyy-krater-na-marsi-foto.html

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На планеті Марс міжпланетна автоматична станція Mars Express, яка працює вже майже 15 років на орбіті Червоної планети, зробила фотознімки засніженого кратера Королева. Знімки були зроблені в квітні, але Європейське космічне агентство опублікувало фотографії лише зараз.

Кратер Королева знаходиться неподалік великого поля дюн під назвою Олімпія Ундеа. Це поле оточує північну полярну частину планети. Діаметр кратера дорівнює 82 км. На перший погляд може здатися, що кратер заповнений снігом, але насправді це лід.

Як відомо, на Марсі, як і на планеті Земля існують пори року. Однак лід ніколи не тане в кратері Королева, який з’явився внаслідок сильного удару, що стався в далекому минулому.

Внаслідок цього в кратері утворилася так звана холодна пастка з крижаним куполом. Товщина цього купола 1,8 км, а діаметр — 60 км. Коли повітряні потоки опускаються до вершини купола, вони охолоджуються. Науковці зазначають, що цей шар повітря ізолює від тепла крижану брилу.

Нагадаємо, у грудні американське космічне агентство вперше в історії змогло записати шум вітру на Марсі. Міжпланетна станція MarsInSight, раніше здійснила посадку на червоній планеті, записала низькочастотний гуркіт, викликаний поривами вітру, швидкість якого становила 5−7 м/с. Вітер дув з північного заходу на південний схід.