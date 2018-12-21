Зонд NASA сфотографировал гигантский ледяной кратер на Марсе (ФОТО)

Планета Марс. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n115955-zond-nasa-sfotografiroval-gigantskiy-ledyanoy-krater-na-marse-foto.html

Racurs.ua

На планете Марс межпланетная автоматическая станция Mars Express, которая работает уже почти 15 лет на орбите Красной планеты, сделала фотоснимки заснеженного кратера Королева. Снимки были сделаны в апреле, но Европейское космическое агентство опубликовало фотографии только сейчас.

Кратер Королева находится недалеко от большого поля дюн под названием Олимпия Ундеа. Это поле окружает северную полярную часть планеты. Диаметр кратера равен 82 км. На первый взгляд может показаться, что кратер заполнен снегом, но на самом деле это лед.

Как известно, на Марсе, как и на планете Земля существуют времена года. Однако лед никогда не тает в кратере Королева, который появился вследствие сильного удара, произошедшего в далеком прошлом.

Вследствие этого в кратере образовалась так называемая холодная ловушка с ледяным куполом. Толщина этого купола 1,8 км, а диаметр — 60 км. Когда воздушные потоки опускаются на вершину купола, они охлаждаются. Ученые отмечают, что этот слой воздуха изолирует от тепла ледяную глыбу.

Напомним, в декабре американское космическое агентство впервые в истории смогло записать шум ветра на Марсе. Межпланетная станция MarsInSight, ранее совершившая посадку на красной планете, записала низкочастотный грохот, вызванный порывами ветра, скорость которого составляла 5−7 м/сек. Ветер дул с северо-запада на юго-восток.