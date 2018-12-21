В Чехии в результате взрыва метана на шахте погибли уже 13 человек

В результате взрыва на шахте в Чехии погибли уже 13 человек. Фото: Twitter/CT24zive

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В Чехии в результате взрыва на шахте погибло уже 13 человек. Об этом сообщает чешское издание Ceske Novine со ссылкой на источники в угледобывающей компании OKD.

В больницах города Карвин сейчас находятся три горняка, которые получили травмы в результате взрыва метана. Один из шахтеров в критическом состоянии. Еще семь человек получили медицинскую помощь на месте, госпитализация им не понадобилась.

По информации польского издания Onet, среди погибших 11 человек являются гражданами Польши, двое — представители Чехии.

Напомним, 21 декабря произошел взрыв на угольной шахте, которая расположена на северо-востоке Чехии. Предварительная версия аварии на шахте — это взрыв метана. Ранее сообщалось о пяти погибших.

В результате взрыва, произошедшего на глубине 800 м, частично разрушены конструкции шахты. На месте работают спасатели, они разбирают завалы породы, под которыми могут находиться пострадавшие.