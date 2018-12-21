Первый транш от МВФ уже перечислен Украине

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Racurs.ua

Международный валютный фонд (МВФ) перечислил Украине первый транш в размере 1,4 млрд долл. в рамках новой кредитной программы. Деньги уже зачислены в международные валютные резервы Украины. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил пресс-центр Нацбанка Украины (НБУ).

Благодаря поступлению средств от МВФ международные резервы Украины выросли до 20,1 млрд долл. Это максимальное значение за последние пять лет. Последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.

18 декабря Совет директоров МВФ утвердил для Украины новую программу кредита, согласно которой первый транш составляет 1,4 млрд долл. Также было принято решение о предоставлении Украине кредитных гарантий на 750 млн долл.

Транш МВФ необходим для поддержания финансовой стабильности нашего государства и предотвращения технического дефолта, то есть ситуации, когда Украина не сможет рассчитаться по своим кредитным обязательствам.

Напомним, что Международный валютный фонд обнародовал меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках новой программы сотрудничества до 2020 года.