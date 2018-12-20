Меморандум с МВФ: обнародован полный текст (ДОКУМЕНТ)

Меморандум МВФ и Украины / Фото: Iamir.info

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Racurs.ua

Международный валютный фонд обнародовал меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках новой программы сотрудничества до 2020 года. Как сообщает Министерство финансов, 18 декабря Совет директоров МВФ в Вашингтоне принял решение об открытии для Украины новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand-by.

Меморандум содержит конкретные шаги, которые должен выполнить Киев для получения очередных траншей. Речь идет о направлениях работы в денежно-кредитной, бюджетной и валютно-курсовой политике, а также в энергетическом и финансовом секторах, госуправлении.

«Первый транш объемом 1,4 млрд долл. должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года во время анализа успехов Украины в выполнении условий меморандума», — отмечают в Минфине.

Напомним, выполнение положений меморандума позволит Киеву до конца действия программы привлечь 3,9 млрд долл. финансовой поддержки от МВФ.

Финансовая политика

Повышение устойчивости банковской системы;

Капитализация банков;

Восстановление платежеспособности Фонда гарантирования вкладов физических лиц до конца декабря 2019 года;

Совершенствование нормативной базы по операциям связанных лиц;

Решение проблемы недействующих кредитов (NPLs);

Усиление управления и прозрачности в государственных банках;

Минфин регулярно будет предоставлять отчеты о прогрессе в восстановлении активов и в судебных процессах в отношении четырех госбанков (первый отчет обнародуют до конца марта);

До конца марта — назначение независимых наблюдательных советов в «Ощадбанке» и «Укрэксимбанке»;

ЕБРР и IFC войдут в капитал «Ощадбанка» и «Укргазбанка»;

До конца апреля — подписание меморандумов о взаимопонимании с каждым из госбанков;

Принятие законодательства, важного для обеспечения развития финансовых рынков (закон «Сплит», № 2413 — структурный маяк).

Энергетика

Повышение тарифов на газ и отопление в соответствии с объявленным графиком;

В марте — старт пилотного проекта монетизации субсидий;

Анбандлинг НАК «Нафтогаз Украины»;

Увеличение добычи газа.

Борьба с коррупцией

Начало работы Антикоррупционного суда. До конца апреля — 35 антикоррупционных судей будут назначены в ВАС (структурный маяк);

Отчет о независимом аудите НАБУ должен быть обнародован до конца июля 2019 года (структурный маяк);

Всестороннее и публичное декларирование имущества, в том числе старт полноценных проверок е-деклараций;

Борьба с отмыванием средств, внедрение AML-CFT (относительно противодействия финансированию терроризма и отмыванию средств). Внесение соответствующих изменений в законодательство.

Фискальная политика

Курс на фискальную устойчивость в среднесрочной перспективе, в частности:

Дефицит на уровне 2,25% в 2019 году;

В начале следующего года — отмена ограничения на заработные платы, из которых платят единый социальный взнос;

Во время действия программы не будет налоговой амнистии (не исключено проведение кампании по однократному декларированию активов физических лиц при условии согласования с МВФ);

Киев не будет вводить новых налоговых льгот, не будет снижать ставок налога на прибыль предприятий. Останавливается также введение второго уровня пенсионной системы. МВФ и Украина будут искать возможности для введения налога на выведенный капитал;

Сверхплановые бюджетные доходы будут направлены на снижение долга.

Приватизация

Сокращение перечня предприятий, запрещенных к приватизации (до конца апреля Украина должна принять соответствующий законопроект);

В первой половине 2019 года — продажа «Центрэнерго», «Президент-Отель-Киев», угольной компании «Краснолиманская», предприятия «Индар»;

До конца апреля — продажа не менее 500 малых предприятий на ProZorro;

Принятие нового закона о концессиях и запуск пилотных концессионных проектов.

Монетарная политика

Нацбанк будет придерживаться политики гибкого валютного курса;

Инфляция составит 7% с декабря этого года по декабрь 2019 года, а в 2020 году — 5% (допускается погрешность +/- 1%);

Повышение эффективности монетарной политики — Минфин ежедневно и ежемесячно будет предоставлять НБУ прогноз денежных потоков.

Управление государственными финансами

Внедрение Стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017−2021 годы;

С 2019 года в Украине должно начать действовать среднесрочное бюджетное планирование.

Администрирование доходов

Разделение ГФС на два юридических лица: налоговую и таможенную службы, которые подотчетны Минфину (до конца апреля — структурный маяк);

Проведение конкурса на руководящие должности — до конца апреля;

Управление государственными предприятиями;