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Меморандум МВФ и Украины / Фото: Iamir.info

Меморандум с МВФ: обнародован полный текст (ДОКУМЕНТ)

20 дек 2018, 13:15
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Международный валютный фонд обнародовал меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках новой программы сотрудничества до 2020 года. Как сообщает Министерство финансов, 18 декабря Совет директоров МВФ в Вашингтоне принял решение об открытии для Украины новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand-by.

Меморандум содержит конкретные шаги, которые должен выполнить Киев для получения очередных траншей. Речь идет о направлениях работы в денежно-кредитной, бюджетной и валютно-курсовой политике, а также в энергетическом и финансовом секторах, госуправлении.

«Первый транш объемом 1,4 млрд долл. должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года во время анализа успехов Украины в выполнении условий меморандума», — отмечают в Минфине.

Напомним, выполнение положений меморандума позволит Киеву до конца действия программы привлечь 3,9 млрд долл. финансовой поддержки от МВФ.

Финансовая политика

  • Повышение устойчивости банковской системы;

  • Капитализация банков;

  • Восстановление платежеспособности Фонда гарантирования вкладов физических лиц до конца декабря 2019 года;

  • Совершенствование нормативной базы по операциям связанных лиц;

  • Решение проблемы недействующих кредитов (NPLs);

  • Усиление управления и прозрачности в государственных банках;

  • Минфин регулярно будет предоставлять отчеты о прогрессе в восстановлении активов и в судебных процессах в отношении четырех госбанков (первый отчет обнародуют до конца марта);

  • До конца марта — назначение независимых наблюдательных советов в «Ощадбанке» и «Укрэксимбанке»;

  • ЕБРР и IFC войдут в капитал «Ощадбанка» и «Укргазбанка»;

  • До конца апреля — подписание меморандумов о взаимопонимании с каждым из госбанков;

  • Принятие законодательства, важного для обеспечения развития финансовых рынков (закон «Сплит», № 2413 — структурный маяк).

Энергетика

  • Повышение тарифов на газ и отопление в соответствии с объявленным графиком;

  • В марте — старт пилотного проекта монетизации субсидий;

  • Анбандлинг НАК «Нафтогаз Украины»;

  • Увеличение добычи газа.

  • Борьба с коррупцией

  • Начало работы Антикоррупционного суда. До конца апреля — 35 антикоррупционных судей будут назначены в ВАС (структурный маяк);

  • Отчет о независимом аудите НАБУ должен быть обнародован до конца июля 2019 года (структурный маяк);

  • Всестороннее и публичное декларирование имущества, в том числе старт полноценных проверок е-деклараций;

  • Борьба с отмыванием средств, внедрение AML-CFT (относительно противодействия финансированию терроризма и отмыванию средств). Внесение соответствующих изменений в законодательство.

Фискальная политика

  • Курс на фискальную устойчивость в среднесрочной перспективе, в частности:

  • Дефицит на уровне 2,25% в 2019 году;

  • В начале следующего года — отмена ограничения на заработные платы, из которых платят единый социальный взнос;

  • Во время действия программы не будет налоговой амнистии (не исключено проведение кампании по однократному декларированию активов физических лиц при условии согласования с МВФ);

  • Киев не будет вводить новых налоговых льгот, не будет снижать ставок налога на прибыль предприятий. Останавливается также введение второго уровня пенсионной системы. МВФ и Украина будут искать возможности для введения налога на выведенный капитал;

  • Сверхплановые бюджетные доходы будут направлены на снижение долга.

Приватизация

  • Сокращение перечня предприятий, запрещенных к приватизации (до конца апреля Украина должна принять соответствующий законопроект);

  • В первой половине 2019 года — продажа «Центрэнерго», «Президент-Отель-Киев», угольной компании «Краснолиманская», предприятия «Индар»;

  • До конца апреля — продажа не менее 500 малых предприятий на ProZorro;

  • Принятие нового закона о концессиях и запуск пилотных концессионных проектов.

Монетарная политика

  • Нацбанк будет придерживаться политики гибкого валютного курса;

  • Инфляция составит 7% с декабря этого года по декабрь 2019 года, а в 2020 году — 5% (допускается погрешность +/- 1%);

  • Повышение эффективности монетарной политики — Минфин ежедневно и ежемесячно будет предоставлять НБУ прогноз денежных потоков.

Управление государственными финансами

  • Внедрение Стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017−2021 годы;

  • С 2019 года в Украине должно начать действовать среднесрочное бюджетное планирование.

Администрирование доходов

  • Разделение ГФС на два юридических лица: налоговую и таможенную службы, которые подотчетны Минфину (до конца апреля — структурный маяк);

  • Проведение конкурса на руководящие должности — до конца апреля;

Управление государственными предприятиями;

  • Мониторинг, контроль и оценка фискальных рисков госпредприятий;

  • Комплексная система управления фискальными рисками (внесение изменений в законодательство).


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