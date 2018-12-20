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Меморандум МВФ и Украины / Фото: Iamir.info
Меморандум с МВФ: обнародован полный текст (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n115907-memorandum-s-mvf-obnarodovan-polnyy-tekst-dokument.htmlRacurs.ua
Международный валютный фонд обнародовал меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках новой программы сотрудничества до 2020 года. Как сообщает Министерство финансов, 18 декабря Совет директоров МВФ в Вашингтоне принял решение об открытии для Украины новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand-by.
Меморандум содержит конкретные шаги, которые должен выполнить Киев для получения очередных траншей. Речь идет о направлениях работы в денежно-кредитной, бюджетной и валютно-курсовой политике, а также в энергетическом и финансовом секторах, госуправлении.
«Первый транш объемом 1,4 млрд долл. должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года во время анализа успехов Украины в выполнении условий меморандума», — отмечают в Минфине.
Напомним, выполнение положений меморандума позволит Киеву до конца действия программы привлечь 3,9 млрд долл. финансовой поддержки от МВФ.
Финансовая политика
Повышение устойчивости банковской системы;
Капитализация банков;
Восстановление платежеспособности Фонда гарантирования вкладов физических лиц до конца декабря 2019 года;
Совершенствование нормативной базы по операциям связанных лиц;
Решение проблемы недействующих кредитов (NPLs);
Усиление управления и прозрачности в государственных банках;
Минфин регулярно будет предоставлять отчеты о прогрессе в восстановлении активов и в судебных процессах в отношении четырех госбанков (первый отчет обнародуют до конца марта);
До конца марта — назначение независимых наблюдательных советов в «Ощадбанке» и «Укрэксимбанке»;
ЕБРР и IFC войдут в капитал «Ощадбанка» и «Укргазбанка»;
До конца апреля — подписание меморандумов о взаимопонимании с каждым из госбанков;
Принятие законодательства, важного для обеспечения развития финансовых рынков (закон «Сплит», № 2413 — структурный маяк).
Энергетика
Повышение тарифов на газ и отопление в соответствии с объявленным графиком;
В марте — старт пилотного проекта монетизации субсидий;
Анбандлинг НАК «Нафтогаз Украины»;
Увеличение добычи газа.
Борьба с коррупцией
Начало работы Антикоррупционного суда. До конца апреля — 35 антикоррупционных судей будут назначены в ВАС (структурный маяк);
Отчет о независимом аудите НАБУ должен быть обнародован до конца июля 2019 года (структурный маяк);
Всестороннее и публичное декларирование имущества, в том числе старт полноценных проверок е-деклараций;
Борьба с отмыванием средств, внедрение AML-CFT (относительно противодействия финансированию терроризма и отмыванию средств). Внесение соответствующих изменений в законодательство.
Фискальная политика
Курс на фискальную устойчивость в среднесрочной перспективе, в частности:
Дефицит на уровне 2,25% в 2019 году;
В начале следующего года — отмена ограничения на заработные платы, из которых платят единый социальный взнос;
Во время действия программы не будет налоговой амнистии (не исключено проведение кампании по однократному декларированию активов физических лиц при условии согласования с МВФ);
Киев не будет вводить новых налоговых льгот, не будет снижать ставок налога на прибыль предприятий. Останавливается также введение второго уровня пенсионной системы. МВФ и Украина будут искать возможности для введения налога на выведенный капитал;
Сверхплановые бюджетные доходы будут направлены на снижение долга.
Приватизация
Сокращение перечня предприятий, запрещенных к приватизации (до конца апреля Украина должна принять соответствующий законопроект);
В первой половине 2019 года — продажа «Центрэнерго», «Президент-Отель-Киев», угольной компании «Краснолиманская», предприятия «Индар»;
До конца апреля — продажа не менее 500 малых предприятий на ProZorro;
Принятие нового закона о концессиях и запуск пилотных концессионных проектов.
Монетарная политика
Нацбанк будет придерживаться политики гибкого валютного курса;
Инфляция составит 7% с декабря этого года по декабрь 2019 года, а в 2020 году — 5% (допускается погрешность +/- 1%);
Повышение эффективности монетарной политики — Минфин ежедневно и ежемесячно будет предоставлять НБУ прогноз денежных потоков.
Управление государственными финансами
Внедрение Стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017−2021 годы;
С 2019 года в Украине должно начать действовать среднесрочное бюджетное планирование.
Администрирование доходов
Разделение ГФС на два юридических лица: налоговую и таможенную службы, которые подотчетны Минфину (до конца апреля — структурный маяк);
Проведение конкурса на руководящие должности — до конца апреля;
Управление государственными предприятиями;
Мониторинг, контроль и оценка фискальных рисков госпредприятий;
Комплексная система управления фискальными рисками (внесение изменений в законодательство).