Куда чаще всего путешествовали украинцы в 2018 году

https://racurs.ua/n115906-kuda-chasche-vsego-puteshestvovali-ukraincy-v-2018-godu.html

Racurs.ua

Украинцы в 2018 году чаще всего путешествовали в шесть европейских стран, а также Египет и Турцию. Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Чаще всего украинцы путешествовали в Польшу, Венгрию, Молдову, Румынию, Беларусь, Словакию, Египет и Турцию. Также увеличилось количество поездок граждан Украины в Германию, Италию, Испанию, Грецию, Данию, Австрию, Кипр, Латвию, Болгарию, Чехию. Количество путешествий в США и Израиль остаются на уровне 2017 года.

Количество путешествующих украинцев, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 6%. Существенное увеличение поездок граждан Украины было зафиксировано через границу со Словакией (на 22%) и Румынией (на 17%). Путешествовать самолетами украинцы начали на 29% больше.

Напомним, что Украину в рейтинге Forbes назвали одной из самых привлекательных стран для туристов, это связано с достаточно низким курсом национальной валюты к доллару и евро, что позволяет иностранцам уверенно чувствовать себя во время путешествий по нашей стране.