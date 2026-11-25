Украинские пограничники отбили механизированную атаку россиян в Харьковской области. Фото:

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Бійці ДПСУ змогли зупинити російську атаку в Харківській області.

Прикордонники бригади «Форпост» відбили нову спробу російського наступу, який відбувся північніше населеного пункту Вовчанські Хутори. Окупанти сподівалися, що в атаці їм допоможе густий туман. Саме тому й підтягнули техніку. Про це 25 листопада повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Однак аеророзвідка виявила, що ворог готується до наступу, ще за два дні до початку штурмових дій. І коли противник рушив уперед, то по ньому відкрили вогонь українські захисники. По цілях працювали оператори ударних БПЛА, артилеристи та піхота.

Тим часом видання «Українська правда» поінформувала, що атаку росіян вдалося відбити наприкінці минулого тижня. Зазначається, що в ході бою ворог втратив плаваючий транспортер ПТС-2, дві бойові машини піхоти та два квадроцикли. Крім того, було знищено чималу кількість російських штурмовиків.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України показала на відео, як українські безпілотники знищили ворожі дрони-«почекуни», яких росіяни розміщують у засідках вздовж доріг.

Джерело: «Українська правда»