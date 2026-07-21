МВФ выделил Украине около 690 млн долл. Фото:

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Міжнародний валютний фонд виділив Україні приблизно 690 млн дол.

Ці кошти мають надійти вже найближчими днями. Усі критерії, які були необхідні для того, аби отримати гроші, станом на кінець березня Україна виконала. А Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування (EFF). Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький 21 липня повідомив у Telegram.

Зазначається, що після передачі грошей загальний обсяг допомоги в рамках EFF становитиме приблизно 2,2 млрд дол.

Уряд налаштований прискорити впровадження узгоджених реформ, необхідних для забезпечення доступу до зовнішнього фінансування, посилення фінансової стійкості та формування належних умов для відновлення, довгострокового економічного зростання й вступу України до Європейського Союзу, — йдеться у повідомленні.

Тим часом у Міжнародному валютному фонді поінформували, що Україна продовжує зберігати макроекономічну та фінансову стабільність, попри війну з Росією, складніше зовнішнє середовище та високі ризики. Зазначається, що Київ виконав всі вимоги Фонду на «задовільно».

Виконання Україною програми було загалом задовільним. Усі кількісні критерії виконання на кінець березня були виконані, хоча впровадження деяких структурних реформ було затримано, — зазначили в МВФ.

Нагадаємо, 3 березня Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (EFF). Тоді 1,5 млрд дол. уряд спрямував на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності.