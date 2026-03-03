Україна отримала 1,5 млрд доларів від МВФ за новою програмою

Україна отримала новий транш від МВФ, фото:

Україна сьогодні, 3 березня, отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (EFF).

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

1,5 млрд доларів вже зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності, — розповіла вона.

Свириденко зазначила, що загальний обсяг програми становить 8,1 млрд доларів.

За її словами, Україна від початку повномасштабної війни залучила до держбюджету вже 14,9 млрд доларів фінансової підтримки від МВФ.

Вдячна нашим партнерам за довіру та підтримку. Ми продовжуємо виконання узгоджених реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію, — додала прем'єр.

Нагадаємо, наприкінці лютого Свириденко повідомляла, що Рада директорів МВФ затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом 8,1 млрд дол. США.