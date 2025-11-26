МВФ надасть Україні нову програму підтримки, фото: «Укрінформ»

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на чотири роки загальним обсягом 8,2 млрд дол.

Про це сьогодні, 26 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Тиждень активної роботи місії Міжнародного валютного фонду на чолі з керівником місії паном Гевіном Греєм у Києві завершився гарним результатом, — зазначила вона.

За словами Свириденко, ця програми допоможе:

профінансувати критичні видатки;

зберегти макрофінансову стабільність;

залучити додаткову зовнішню підтримку, яка для України критично важлива у наступні роки.

Ця домовленість ще має бути схвалена Радою виконавчих директорів МВФ.

За словами Свириденко, МВФ підтвердив стійкість української економіки.

Попри удари по енергетиці та інфраструктурі, економіка працює, а Україна демонструє здатність управляти ризиками і зберігати стабільність у найскладніших умовах, — наголосила вона.

Прем'єр зазначила, що Кабмін підготував бюджет-2026 відповідно до рамки нової програми МВФ.