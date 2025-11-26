Ракурсhttps://racurs.ua/
МВФ надасть Україні нову програму підтримки, фото: «Укрінформ»
Україна та МВФ домовилися про чотирирічну програму підтримки — Свириденкоhttps://racurs.ua/ua/n210535-ukrayina-ta-mvf-domovylysya-pro-chotyryrichnu-programu-pidtrymky-svyrydenko.htmlРакурс
Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на чотири роки загальним обсягом 8,2 млрд дол.
Про це сьогодні, 26 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
Тиждень активної роботи місії Міжнародного валютного фонду на чолі з керівником місії паном Гевіном Греєм у Києві завершився гарним результатом, — зазначила вона.
За словами Свириденко, ця програми допоможе:
- профінансувати критичні видатки;
- зберегти макрофінансову стабільність;
- залучити додаткову зовнішню підтримку, яка для України критично важлива у наступні роки.
Ця домовленість ще має бути схвалена Радою виконавчих директорів МВФ.
За словами Свириденко, МВФ підтвердив стійкість української економіки.
Попри удари по енергетиці та інфраструктурі, економіка працює, а Україна демонструє здатність управляти ризиками і зберігати стабільність у найскладніших умовах, — наголосила вона.
Прем'єр зазначила, що Кабмін підготував бюджет-2026 відповідно до рамки нової програми МВФ.
Вдячна команді Міжнародного валютного фонду за підтримку протягом усіх років повномасштабного вторгнення у цей визначальний для нашої країни час. Очікуємо на затвердження програми Виконавчою радою МВФ, — резюмувала Свириденко.