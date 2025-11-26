Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
МВФ надасть Україні нову програму підтримки, фото: «Укрінформ»

Україна та МВФ домовилися про чотирирічну програму підтримки — Свириденко

26 лис 2025, 22:39
999

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на чотири роки загальним обсягом 8,2 млрд дол.

Про це сьогодні, 26 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Тиждень активної роботи місії Міжнародного валютного фонду на чолі з керівником місії паном Гевіном Греєм у Києві завершився гарним результатом, — зазначила вона.

За словами Свириденко, ця програми допоможе:

  • профінансувати критичні видатки;
  • зберегти макрофінансову стабільність;
  • залучити додаткову зовнішню підтримку, яка для України критично важлива у наступні роки.

Ця домовленість ще має бути схвалена Радою виконавчих директорів МВФ.

За словами Свириденко, МВФ підтвердив стійкість української економіки.

Попри удари по енергетиці та інфраструктурі, економіка працює, а Україна демонструє здатність управляти ризиками і зберігати стабільність у найскладніших умовах, — наголосила вона.

Прем'єр зазначила, що Кабмін підготував бюджет-2026 відповідно до рамки нової програми МВФ.

Вдячна команді Міжнародного валютного фонду за підтримку протягом усіх років повномасштабного вторгнення у цей визначальний для нашої країни час. Очікуємо на затвердження програми Виконавчою радою МВФ, — резюмувала Свириденко.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів