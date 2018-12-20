Меморандум МВФ та України: оприлюднено текст (ДОКУМЕНТ)

Меморандум МВФ та України / Фото: Iamir.info

https://racurs.ua/ua/n115907-memorandum-mvf-ta-ukrayiny-opryludneno-tekst-dokument.html

Racurs.ua

Міжнародний валютний фонд оприлюднив меморандум про економічну та фінансову політику України в рамках нової програми співпраці до 2020 року. Як повідомляє Міністерство фінансів, 18 грудня Рада директорів МВФ у Вашингтоні ухвалила рішення про відкриття для України нової 14-місячної програми підтримки економічної політики stand-by.

Меморандум містить конкретні кроки, які повинен виконати Київ задля отримання чергових траншів. Йдеться про напрямки роботи у грошово-кредитній, бюджетній та валютно-курсовій політиці, а також у енергетичному і фінансовому секторах, держуправлінні.

«Перший транш обсягом 1,4 млрд дол. має надійти до 25 грудня. Рішення про подальші транші прийматиметься у травні та в листопаді 2019 року під час перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму», — зазначають у Мінфіні.

Нагадаємо, виконання положень меморандуму дозволить Києву до кінця дії програми залучити 3,9 млрд дол. фінансової підтримки від МВФ.

Фінансова політика

Підвищення стійкості банківської системи;

Капіталізація банків;

Відновлення платоспроможності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до кінця грудня 2019 року;

Удосконалення нормативної бази за операціями пов’язаних осіб;

Рішення проблеми недіючих кредитів (NPLs);

Посилення управління і прозорості в державних банках;

Мінфін регулярно надаватиме звіти щодо прогресу у відновленні активів і в судових процесах стосовно чотирьох держбанків (перший звіт оприлюднять до кінця березня 2019 року);

До кінця березня — призначення незалежних наглядових рад в «Ощадбанку» та «Укрексімбанку»;

Вхід ЄБРР і IFC в капітал «Ощадбанку» та «Укргазбанку»;

До кінця квітня — підписання меморандумів про взаєморозуміння з кожним з держбанків;

Ухвалення законодавства, важливого для забезпечення розвитку фінансових ринків (Закон «Спліт», № 2413 — структурний маяк).

Енергетика

Підвищення тарифів на газ та опалення відповідно до оголошеного графіку;

У березні старт пілотного проекту монетизації субсидій;

Анбандлінг НАК «Нафтогаз України»;

Збільшення видобутку газу.

Антикорупційні заходи

Початок роботи Антикорупційного суду. До кінця квітня 2019 року — 35 антикорупційних суддів призначені до ВАС (структурний маяк);

Звіт про незалежний аудит НАБУ має бути до кінця липня 2019 року (структурний маяк);

Всебічне і публічне декларування майна, зокрема й страрт повноцінних перевірок е-декларацій;

Боротьба з відмиванням коштів, впровадження AML-CFT (щодо протидії фінансуванню тероризму і відмиванню коштів). Внесення відповідних змін до законодавства.

Фіскальна політика

Курс на фіскальну стійкість в середньостроковій перспективі, зокрема:

Дефіцит на рівні 2,25% у 2019 році;

На початку наступного року — скасування обмеження на заробітні плати, з яких сплачують єдиний соціальний внесок;

Під час дії програми не буде податкової амністії (не виключено проведення кампанії по однократному декларуванню активів фізичних осіб за умови узгодження з МВФ);

Київ не запроваджуватиме нових податкових пільг, не знижувати ставок податку на прибуток підприємств. Припинено також введення другого рівня пенсійної системи. МВФ та Україна шукатимуть можливості для введення податку на виведений капітал;

Надпланові бюджетні доходи будуть спрямовані на зниження боргу.

Приватизація

Скорочення переліку підприємств, заборонених до приватизації (до кінця квітня Україна повинна ухвалити відповідний законопроект);

У першій половині 2019 року — продаж «Центренерго», «Президент-Готель-Київ», вугільної компанії «Краснолиманська», підприємства «Індар»;

До кінця квітня — продаж щонайменше 500 малих на ProZorro;

Ухвалення нового закону про концесії та запуск пілотних концесійних проектів.

Монетарна політика

Нацбанк дотримуватиметься політики гнучкого валютного курсу;

Інфляція складе 7% з грудня цього року по грудень 2019 року, а у 2020 році — 5% (допускається похибка +/- 1%);

Підвищення ефективності монетарної політики — Мінфін щодня і щомісяця надаватиме НБУ прогноз грошових потоків.

Управління державними фінансами

Впровадження Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017−2021 роки;

З 2019 року в Україні повинні діяти середньострокове бюджетне планування.

Адміністрування доходів

Поділ ДФС на дві юридичні особи: податкову і митну служби, підзвітні Мінфіну (до кінця квітня — структурний маяк);

Проведення конкурсу на керівні посади до кінця квітня.

Управління державними підприємствами