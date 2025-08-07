Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n208358-ukrayina-gotuie-zapusk-novoyi-programy-dopomogy-z-mvf-zelenskyy.html

Ракурс

Україна готує запуск нової програми фінансової допомоги з МВФ.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 серпня, провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду ВФ Крісталіною Георгієвою. Глава держави поінформував співбесідницю про роботу для якнайшвидшого завершення війни, вчорашню розмову з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами, а також про подальші кроки. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Робимо все можливе, щоб домогтися гідного і тривалого миру вже цього року. Ми вдячні всім, хто нам допомагає, і, звісно, розраховуємо на продовження підтримки, — розповів він.

За словами глави держави, з Георгієвою також обговорили нову програму фінансової допомоги, «яка зміцнить українців і зараз, і в повоєнний час». Президент запевнив, що Київ готовий швидко робити всі необхідні кроки. І наголосив, що Кабмін уже працює над цим.

Під час переговорів піднімалося питання додаткове фінансування для військовослужбовців українських Сил оборони. Зеленський заявив, що наразі розглядаються різні варіанти.

Нагадаємо, у Верховній Раді заявляли, що в оновленому меморандумі про співпрацю Міжнародний валютний фонд не вимагає від України збільшити податки. Наразі з чотирьох маяків до перегляду меморандуму Україна встигла виконати лише один — зареєструвати законопроект про податкову звітність для цифрових платформ.