В Польше 11-летняя девочка родила ребенка

https://racurs.ua/n115952-v-polshe-11-letnyaya-devochka-iz-ukrainy-rodila-rebenka.html

Racurs.ua

В Польше в городе Гданьск 11-летняя украинка родила ребенка. В больницу в городе Скаршевы Поморского воеводства 18 декабря обратилась мать девочки с жалобами, что ее дочери стало плохо. После ряда обследований оказалось, что дочь беременна, пишут местные СМИ в соцсетях со ссылкой на публикацию в польском издании Wiesci z Kociewia.

Врачи сразу сообщили о беременности ребенка в полицию и прокуратуру. Девочку немедленно увезли в Гданьск, где она родила малыша. Больница не разглашает информации о состоянии здоровья роженицы и ее ребенка.

Глава окружной прокуратуры в Гданьске Мариуш Душинский утверждает, что мать и ее дочь переехали в сентябре этого года из Украины в Польшу. Предварительно установлено, что мать оставляла в Украине свою дочь на попечение 63-летнего сожителя.

Информации, в какой области Украины они проживали, нет. Известно, что мать не догадывалась о беременности дочери.

Продолжается следствие, которое должно выяснить, на территории какой страны произошло преступление. От этого зависит правоохранительные органы Польши или Украины будут заниматься этим делом.

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