В Польщі 11-річна дівчинка народила дитину

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Racurs.ua

У Польщі в місті Гданськ 11-річна українка народила дитину. До лікарні в місті Скаршеви Поморського воєводства 18 грудня звернулася матір дівчинки зі скаргами, що її донці стало зле. Після низки обстежень виявилось, що донька вагітна, пишуть місцеві ЗМІ в соцмережах із посиланням на публікацію в польському виданні Wiesci z Kociewia.

Лікарі одразу повідомили про вагітність дитини до поліції та прокуратури. Дівчинку негайно відвезли до Гданську, де вона народила малюка. Лікарня не розголошує інформації про стан здоров’я породіллі та її дитини.

Очільник окружної прокуратури у Гданську Маріуш Душинський стверджує, що матір та її дочка переїхали у вересні цього року з України до Польщі. Попередньо встановлено, що матір залишала в Україні свою дочку під опікою 63-річного співмешканця.

Інформації, в якій області України вони проживали, немає. Відомо, що матір не здогадувалася про вагітність дочки.

Триває слідство, яке має з’ясувати, на території якої країни відбувся злочин. Від цього залежить правоохоронні органи Польщі чи України будуть займатися цією справою.

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