Маршрутка з пасажирами перекинулася на слизькій дорозі під Києвом, восьмеро осіб постраждали (ФОТО)

ДТП під Києвом. Фото: Нацполіція

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Аварія поблизу Києва сталася за участю маршрутки. Про це 21 грудня повідомила прес-служба Національної поліції.

За інформацією правоохоронців, ДТП сталася близько 7.00 поблизу села Плюти на трасі Київ-Обухів.

«Через ожеледицю водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням і транспорт перекинувся», — повідомили в поліції.

Попередньо встановлено, що внаслідок аварії восьмеро осіб дістали травми різного ступеню тяжкості й були доправлені до лікарні. Загалом у салоні маршрутки перебували 30 пасажирів.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група Обухівського відділу поліції, карети швидкої медичної допомоги. Правоохоронці встановлюють особисті дані на потерпілих, опитують свідків.

Нагадаємо, 20 грудня в Києві на Борщагівці сталася смертельна аварія — зіткнувся легковий автомобіль з автобусом. Удар був настільки сильним, що передню частину легковика повністю зім’яло. В аварії загинула вагітна жінка.