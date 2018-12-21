Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
ДТП под Киевом. Фото: Нацполиция

Маршрутка с пассажирами перевернулась на скользкой дороге под Киевом, восемь человек пострадали (ФОТО)

21 дек 2018, 10:13
999

Авария вблизи Киева произошла с участием маршрутки. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По информации правоохранителей, ДТП произошло около 7.00 вблизи села Плюты на трассе Киев-Обухов.

«Из-за гололеда водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и транспорт перевернулся», — сообщили в полиции.

Предварительно установлено, что в результате аварии восемь человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Всего в салоне маршрутки находились 30 пассажиров.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа Обуховского отдела полиции, кареты скорой медицинской помощи. Правоохранители устанавливают личные данные на потерпевших, опрашивают свидетелей.

Маршрутка с пассажирами перевернулась под Киевом. Фото: Нацполиция

Напомним, 20 декабря в Киеве на Борщаговке произошла смертельная авария — столкнулся легковой автомобиль с автобусом. Удар был настолько сильным, что переднюю часть легковушки полностью смяло. В аварии погибла беременная женщина.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше