Маршрутка с пассажирами перевернулась на скользкой дороге под Киевом, восемь человек пострадали (ФОТО)https://racurs.ua/n115951-marshrutka-s-passajirami-perevernulas-na-skolzkoy-doroge-pod-kievom-vosem-chelovek-postradali.htmlRacurs.ua
Авария вблизи Киева произошла с участием маршрутки. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба Национальной полиции.
По информации правоохранителей, ДТП произошло около 7.00 вблизи села Плюты на трассе Киев-Обухов.
«Из-за гололеда водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и транспорт перевернулся», — сообщили в полиции.
Предварительно установлено, что в результате аварии восемь человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Всего в салоне маршрутки находились 30 пассажиров.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа Обуховского отдела полиции, кареты скорой медицинской помощи. Правоохранители устанавливают личные данные на потерпевших, опрашивают свидетелей.
Напомним, 20 декабря в Киеве на Борщаговке произошла смертельная авария — столкнулся легковой автомобиль с автобусом. Удар был настолько сильным, что переднюю часть легковушки полностью смяло. В аварии погибла беременная женщина.