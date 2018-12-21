Перший транш від МВФ вже перераховано Україні

https://racurs.ua/ua/n115953-pershyy-transh-vid-mvf-vje-pererahovano-ukrayini-nbu.html

Racurs.ua

Міжнародний валютний фонд (МВФ) перерахував Україні перший транш в розмірі 1,4 млрд дол. в рамках нової кредитної програми. Гроші вже зараховано до міжнародних валютних резервів України. Про це сьогодні, 21 грудня, повідомив прес-центр Нацбанку України (НБУ).

Завдяки надходженню коштів від МВФ міжнародні резерви України зросли до 20,1 млрд дол. Це максимальне значення за останні п’ять років. Востаннє такий рівень міжнародних резервів був зафіксований у січні 2014 року.

18 грудня Рада директорів МВФ затвердила для України нову програму кредиту, відповідно до якої перший транш становить 1,4 млрд дол. Також було затверджено рішення про надання Україні кредитних гарантій на 750 млн дол.

Транш МВФ необхідний для підтримання фінансової стабільності нашої держави та уникнення технічного дефолту, тобто ситуації, коли Україна не зможе розрахуватися за своїми кредитними зобов’язаннями.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд оприлюднив меморандум про економічну та фінансову політику України в рамках нової програми співпраці до 2020 року.