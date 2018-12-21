У Чехії внаслідок вибуху метану на шахті загинули вже 13 осіб

Внаслідок вибуху на шахті в Чехії загинули вже 13 осіб. Фото: Twitter/CT24zive

https://racurs.ua/ua/n115954-vybuh-na-shahti-v-chehiyi-kilkist-zagyblyh-rizko-zrosla.html

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У Чехії внаслідок вибуху на шахті загинуло вже 13 осіб. Про це повідомляє чеське видання Ceske Novine із посиланням на джерела у вуглевидобувній компанії OKD.

У лікарнях міста Карвін наразі перебувають троє гірників, які дістали травми внаслідок вибуху метану. Один із шахтарів у критичному стані. Ще семеро осіб отримали медичну допомогу на місці, їм госпіталізація не знадобилася.

За інформацією польського видання Onet, серед загиблих 11 осіб є громадянами Польщі, двоє - представники Чехії.

Нагадаємо, 21 грудня стався вибух на державній шахті, яка розташована на північному сході Чехії. Попередня версія аварії на шахті — це вибух метану. Раніше повідомлялося про п’ятьох загиблих.

Внаслідок вибуху, що стався на глибині 800 м, частково зруйновані конструкції шахти. На місці працюють рятувальники, вони розбирають завали породи, під якими можуть перебувати потерпілі.