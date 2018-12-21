Автокефалия Украинской православной церкви: стала известна реакция Беларуси

Белорусская православная церковь не признает автокефалию новой Украинской православной церкви

https://racurs.ua/n115956-avtokefaliya-ukrainskoy-pravoslavnoy-cerkvi-stala-izvestna-reakciya-belarusi.html

Racurs.ua

Белорусская православная церковь (БПЦ) заявила, что не признает автокефалию новой Украинской православной церкви и назвала ее раскольнической. Об этом говорится в официальном заявлении Белорусской церкви.

На общем собрании Минской епархии, которую возглавил предстоятель БПЦ митрополит Павел, в итоговом заявлении было сказано, что Белорусская церковь никогда не признает автокефалию Украинской православной церкви во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием, о котором БПЦ высказалась, как о так называемом митрополита.

Белорусская церковь — это экзархат Московского патриархата, то есть подразделение Российской православной церкви на территории Беларуси.

Напомним, что накануне Верховная Рада обязала Украинскую православную церковь Московского патриархата переименоваться на Российскую православную церковь в Украине. Верховная Рада в четверг внесла изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций, руководящий центр которых находится на территории страны-агрессора.