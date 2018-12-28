РПЦ призывает другие церкви не признавать Православной церкви Украины

Во время заседания Синода РПЦ, фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

https://racurs.ua/n116255-rpc-prizyvaet-drugie-cerkvi-ne-priznavat-pravoslavnoy-cerkvi-ukrainy.html

Racurs.ua

Русская православная церковь (РПЦ) призывает другие поместные церкви не признавать недавно провозглашенную Православную церковь Украины (ПЦУ).

Соответствующее решение приняли во время сегодняшнего заседания Синода РПЦ, которое состоялось в Свято-Даниловом ставропигиальном мужском монастыре в Москве под председательством московского патриарха Кирилла. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналы Синода.

В своем обращении к руководству и синодам других православных церквей РПЦ призывает их поддержать главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия и его сторонников в связи с «испытаниями», с которыми они столкнулись, и не признавать ПЦУ, именуемую в постановлении Синода как «сообщество, образованное на так называемом объединительном соборе 15 декабря 2018 года в Киеве».

Напомним, подчиненная Московскому патриархату Белорусская православная церковь (БПЦ) недавно заявила, что не признает автокефалию ПЦУ и назвала поместную украинскую церковь раскольнической. Соответствующее решение объявили на общем собрании Минской епархии на прошлой неделе.

Ранее стало известно, что БПЦ запретила своим верующим молиться в храмах поместной украинской церкви.