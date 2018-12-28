Поминки «вора в законе» на Харьковщине завершились визитом полиции (ФОТО)

Задержанные ранее имели проблемы с законом, фото: Facebook, Олег Бех

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Racurs.ua

Во время поминок «вора в законе» Васи Коржа на Харьковщине правоохранители задержали 20 человек.

Задержанные ранее имели проблемы с законом и неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава полиции Харьковской области Олег Бех.

По словам Беха, один из задержанных — «вор в законе» Валерсон.

Отмечается, что, по имеющейся у полиции информации, криминальные авторитеты сегодня также намеревались спланировать свою будущую противоправную деятельность на территории области и распределить «общак» (фонд взаимопомощи в преступном мире, который, как правило, находится под контролем «вора в законе» или другого влиятельного лица).

Сейчас правоохранители устанавливают возможную причастность задержанных к совершению преступлений на территории Харьковской области.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщал, что в Украине постоянно «работают» от 20-ти до 30-ти «воров в законе». По национальности это, как правило, грузины и армяне. Правоохранители их высылают из Украины, однако они, используя поддельные документы, возвращаются, чтобы снова взять под свой контроль преступную деятельность.