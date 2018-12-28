Поминки «злодія в законі» на Харківщині завершилися візитом поліції (ФОТО)

Затримані раніше мали проблеми із законом, фото: Facebook, Олег Бех

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Під час поминок «злодія в законі» Васі Коржа на Харківщині правоохоронці затримали 20 осіб.

Затримані раніше мали проблеми із законом й неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник поліції Харківської області Олег Бех.

За словами Беха, один із затриманих — «злодій у законі» Валерсон.

Зазначається, що, за наявною в поліції інформацією, кримінальні авторитети сьогодні також мали намір спланувати свою майбутню протиправну діяльність на території області та розподілити «общак» (фонд взаємодопомоги в злочинному світі, котрий, як правило, перебуває під контролем «злодія в законі» або іншої впливової особи).

Наразі правоохоронці встановлюють можливу причетність затриманих до скоєння злочинів на території Харківщини.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомляв, що в Україні постійно «працюють» від 20-ти до 30-ти «злодіїв у законі». За національністю це, як правило, грузини та вірмени. Правоохоронці їх висилають з України, проте вони, використовуючи підроблені документи, повертаються, щоб знову взяти під свій контроль злочинну діяльність.