Оригинал томоса для украинской церкви передали вселенскому патриарху

Оригинал томоса в Стамбул привез известный афонский иконописец, фото: bigorski.org.mk

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Racurs.ua

Вчера известный иконописец и каллиграф иеромонах Лука из афонского монастыря Ксенофонт привез в Стамбул и передал Вселенскому Патриарху Варфоломею оригинал томоса о предоставлении украинской православной церкви автокефалии.

Текст этого церковного документа размещен на пергаменте. Об этом сообщается на сайте Бигорского монастыря, расположенного в Македонии.

Отмечается, что украинская церковная делегация во главе с руководителем Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием уже прибыла в Турцию.

На сегодня также запланировано прибытие в Стамбул президента Украины Петра Порошенко и главы Верховной Рады Андрея Парубия.

Церемония вручения томоса состоится завтра, в праздник Богоявления, в 13.00 по киевскому времени в Патриаршем Храме Святого Георгия после литургии.

Вручение томоса станет последним этапом в процессе создания поместной православной церкви в Украине.

Как сообщает издание Ortodoxia Info, митрополит Варфоломей направил письмо руководителям других автокефальных церквей с призывом признать ПЦУ.

«Если мы будем игнорировать наших братьев, которые переживают моменты агонии в Украине, мы не будем иметь никакого оправдания в Судный день», — отметил Варфоломей в письме.

Напомним, в конце декабря 2018 года синод Русской православной церкви призвал не признавать ПЦУ.