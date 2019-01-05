Усе записано на дружину: президент Мексики офіційно не володіє автомобілями та нерухомістю

Мануель Лопес Обрадор, фото: Wikimedia Commons

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Racurs.ua

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив під час вчорашньої прес-конференції, що не володіє нерухомістю, транспортними засобами або особистою власністю.

Водночас він зазначив, що автомобілі його сім’ї та будинки перебувають у власності дружини, повідомляє агентство Reuters.

Крім того, дружина володіє іншими цінними предметами, зокрема, творами мистецтва.

На думку експертів, це свідчить, що Обрадор дотримується стратегії записування активів на родичів.

Сам Обрадор заявляє, що гроші його «ніколи не цікавили».

«Я борюся за ідеали, за принципи», — запевняє президент Мексики.

Практика приховування статків шляхом записування їх на родичів є досить поширеною серед мексиканських політиків. Тих, на кого записують активи, називають «престанбомбрес», або люди, які надають свої імена.

Представник лівих сил Обрадор обійняв посаду президента Мексики в грудні 2018 року, після перемоги на президентських виборах, які відбулися в липні.

Гаслом його виборчої кампанії було викорінення корупції в Мексиці, рівень якої, на думку експертів, є одним із найгірших у Латинській Америці.

Згідно з новою національною антикорупційною стратегією Мексики, федеральні, державні та місцеві чиновники незабаром повинні будуть подавати детальну інформацію про свої доходи та активи, а також про їхні сім’ї.

Втім, антикорупційні активісти зазначають, що заява Обрадора, який позиціонує себе вихідцем з народу бідної країни, щодо його статків, порушує багато питань.

Нагадаємо, на під час виборів у липні 2018 року Обрадор здобув понад 50% голосів виборців.