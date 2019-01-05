Графік виводу американських військ із Сирії ще не сформовано

Терміни виведення американських військ з Сирії ще не визначені, фото: US National Archives

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США ще не сформували графік виводу військ із Сирії.

Американські війська залишатися в Сирії безстроково не будуть, проте терміни їх виведення з країни ще не визначені. Про це вчора заявив високопоставлений представник Держдепартаменту США, повідомляє агентство «Укрінформ».

«Це буде зроблено обдумано, в погодженні з нашими союзниками й партнерами», — зазначив представник Держдепартаменту.

За його словами, під час виведення військ США намагатимуться не допустити виникнення вакууму влади в регіоні, яким можуть спробувати скористатися терористи.

Вчора держсекретар США Майкл Помпео заявив про початок виведення військ із Сирії. Цю інформацію також підтвердили в прес-службі Білого дому.

Останнім часом американські війська в Сирії займалися тренуванням місцевих неурядових формувань, які вели боротьбу проти терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ).

19 грудня 2018 року президент США Дональд Трамп у своєму Твіттері оголосив про перемогу над ІДІЛ у Сирії. За його словами, боротьба з цією терористичною організацією була єдиною причиною присутності американських військ у країні.

Нагадаємо, наказ про виведення американських військ із Сирії був підписаний 24 грудня 2018 року.