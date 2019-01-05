У Норвегії чотири туристи загинули внаслідок сходження лавини

Автомобіль, що належав зниклим лижникам, фото: Yle

https://racurs.ua/ua/n116483-u-norvegiyi-chotyry-turysty-zagynuly-vnaslidok-shodjennya-lavyny.html

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Чотирьох лижників із Фінляндії та Швеції, які зникли в середу на півночі Норвегії, визнали загиблими внаслідок сходження лавини.

Туристи зникли в середу ввечері в північній частині норвезького регіону Тромсе, в районі, популярному серед лижників, повідомляє агентство Reuters.

У той же час у цій місцевості зійшла лавина.

Зниклі — троє фінів та жителька Швеції, рухалися в напрямку гірської вершини Блоберфьєллет, висота якої становить 1 тис. 440 м.

Разом з ними був ще один член туристичної групи, який звернувся за допомогою після їх зникнення.

Вчора над областю, де відбулося сходження лавини, пролетів вертоліт, котрий помітив два передавачі, які використовували лижники, щоб повідомити про свої позиції, коли опинилися в лавині.

Крім того, в четвер біли виявлені сліди від лиж, які йдуть в лавину, після чого обриваються.

«Це підтверджує наше припущення про те, що зниклі потрапили в лавину, — заявила на прес-конференції начальник поліції Тромсе Астрід Елізабет Нільсен і додала, що з часу сходження лавини вже минуло досить багато часу.

За оцінками медиків, вижити зниклим туристам в таких умовах майже неможливо.

«Ми вважаємо, що більше не можливо, щоб хто-небудь з чотирьох вижив», — зазначила правоохоронець.

Нагадаємо, у п’ятницю з’явилися повідомлення про сходження лавини на горі Ай-Петрі в окупованому Криму.