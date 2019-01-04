Shutdown у США може затягнутися на роки, Трамп не планує поступатися

Дональд Трамп, фото: Flickr

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Президент США Дональд Трамп та лідери Демократичної партії не змогли досягти угоди під час сьогоднішніх напружених переговорів щодо припинення так званого «шатдауна» (shutdown) — часткового закриття уряду США у зв’язку з недофінансуванням.

Каменем спотикання продовжує залишатися вимога Трампа виділити 5 млрд дол. для фінансування спорудження стіни на кордоні США з Мексикою, повідомляє агентство Reuters.

Як зазначив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, Трамп не налаштований поступатися в цьому питанні.

«Фактично, він сказав, що буде тримати уряд закритим ще протягом дуже тривалого часу, місяці або навіть роки», — зазначає Шумер.

Трамп підтвердив журналістам, що під час зустрічі звучали такі слова. Проте він вважає, що переговори були дуже «продуктивними».

«Безумовно, я це сказав. Я не думаю, що це буде, але я готовий», — зазначив президент США.

Також він не виключив, що запровадить у країні надзвичайний стан, щоб отримати можливість побудувати стіну.

Очікується, що представники Білого дому та Конгресу зустрінуться на вихідних, щоб спробувати знайти вихід з цієї ситуації.

«Шатдаун» означає закриття близько чверті федерального уряду США.

Трамп відмовляється підписати законопроект щодо фінансування уряду, поки не отримає кошти для виконання однієї з основних своїх обіцянок — спорудження прикордонної стіни.

Він наполягає, що стіна необхідна, щоб зупинити потік нелегальних іммігрантів і наркотиків до США.

Сьогодні контрольована демократами нижня палата парламенту США ухвалила законопроекти, які дозволять відновити роботу уряду в обхід Трампа. Проте їх ще має схвалити Сенат, більшість в якому належить республіканцям. Їхній лідер Мітч Макконелл вже заявив, що Республіканська партія не підтримає жодного рішення без узгодження позиції з президентом.

Нагадаємо, «шатдаун» у США розпочався 22 грудня о 7.00 за київським часом.