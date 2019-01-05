График вывода американских войск из Сирии еще не сформирован

Сроки вывода американских войск из Сирии еще не определены, фото: US National Archives

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Racurs.ua

США еще не сформировали график вывода войск из Сирии.

Американские войска оставаться в Сирии бессрочно не будут, однако сроки их вывода из страны еще не определены. Об этом вчера заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, сообщает агентство «Укринформ».

«Это будет сделано обдуманно, в согласовании с нашими союзниками и партнерами», — отметил представитель Госдепартамента.

По его словам, во время вывода войск США постараются не допустить возникновения вакуума власти в регионе, которым могут попробовать воспользоваться террористы.

Вчера госсекретарь США Майкл Помпео заявил о начале вывода войск из Сирии. Эту информацию также подтвердили в пресс-службе Белого дома.

В последнее время американские войска в Сирии занимались тренировкой местных неправительственных формирований, которые вели борьбу против террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ).

19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп в своем Твиттере объявил о победе над ИГИЛ в Сирии. По его словам, борьба с этой террористической организацией была единственной причиной присутствия американских войск в стране.

Напомним, приказ о выводе американских войск из Сирии был подписан 24 декабря 2018 года.