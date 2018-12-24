Министр обороны США подписал приказ о выводе американских войск из Сирии

Детали операции по выводу американских войск из Сирии не раскрываются, фото: Wikimedia

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Глава Минобороны США Джим Маттис сегодня подписал указ о выводе американских войск из Сирии.

Об этом агентству Reuters по электронной почте сообщил представитель оборонного ведомства.

Детали этой операции не раскрываются. Отмечается, что план вывода войск еще разрабатывается.

Президент США Дональд Трамп в своем Твиттере недавно сообщал, что вывод американских войск из Сирии будет «медленным и строго скоординированным» и будет осуществляться во взаимодействии с Турцией, чтобы не допустить возникновения вакуума власти в стране.

Решение Трампа вывести войска из Сирии стало камнем преткновения между ним и министром обороны.

По сообщениям американских СМИ, Маттис несколько раз пытался убедить Трампа пересмотреть свое решение, однако президент США оставался непреклонен.

В результате, несогласный с внешней политикой президента Маттис подал в отставку.

Ожидалось, что свой пост он оставит в феврале 2019 года, однако сегодня стало известно, что это произойдет уже в начале января. Вместо Маттиса исполняющим обязанности министра обороны США станет его первый заместитель Патрик Шанахан.

Напомним, по информации издания The Washington Post, о намерении вывести войска из Сирии Трамп впервые заявил во время телефонного разговора лидером Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом.