Міністр оборони США підписав наказ про виведення американських військ із Сирії

Деталі операції з виведення американських військ із Сирії не розкриваються, фото: Wikimedia

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Racurs.ua

Очільник Міноборони США Джим Маттіс сьогодні підписав указ про виведення американських військ із Сирії.

Про це агентству Reuters електронною поштою повідомив речник оборонного відомства.

Деталі цієї операції не розкриваються. Зазначається, що план виведення військ ще розробляється.

Президент США Дональд Трамп у своєму Твіттері нещодавно повідомляв, що виведення американських військ із Сирії буде «повільним та строго скоординованим» і здійснюватиметься у взаємодії з Туреччиною, щоб не допустити виникнення вакууму влади в країні.

Рішення Трампа вивести війська із Сирії стало каменем спотикання між ним та міністром оборони.

За повідомленнями американських ЗМІ, Маттіс кілька разів намагався переконати Трампа переглянути своє рішення, проте президент США залишався непохитним.

У результаті, незгідний із зовнішньою політикою президента Маттіс подав у відставку.

Очікувалося, що свій пост він залишить у лютому 2019 року, проте сьогодні стало відомо, що це станеться вже на початку січня. Замість Маттіса виконувачем обов’язків міністра оборони США стане його перший заступник Патрік Шанахан.

Нагадаємо, за інформацією видання The Washington Post, про намір вивести війська з Сирії Трамп вперше заявив під час телефонної розмови лідером Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом.