Різдво під загрозою: у Китаї почали боротися із Санта-Клаусом

Фігурка Санта-Клауса, фото: PxHere

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Попри те, що Різдво продовжує бути своєрідним торговим фестивалем у більшості регіонів Китаю, зростаючий акцент на традиційній культурі з боку правлячої Комуністичної партії та систематичні утиски релігії за часів Сі Цзіньпіна почали загрожувати позиціям Санта-Клауса у цій країні.

Так, принаймні чотири китайські міста і один округ цього року запровадили обмеження на святкування Різдва. Про це повідомляє агентство Associated Press.

У місті Наньян, розташованому за 950 км на захід від Шанхаю, чиновники змусили зняти різдвяні прикраси в місцевому торговому комплексі. Отримати коментарі від місцевої влади щодо цієї ситуації журналістам не вдалося.

У місті Хеньян у провінції Хунань місцева влада заявила, що учасники різдвяних ярмарок чи святкувань, які перешкоджатимуть вуличному руху, будуть покарані. Крім того, місцевим членам комуністичної партії наказали уникати пов’язаних із іноземними культурами урочистостей і замість цього бути «прикладами прихильності до китайської традиційної культури».

Місто Ланфан, розташоване на південь від Пекіна, заборонило різдвяні виступи та рекламні акції.

Вітрини магазинів повинні бути позбавлені відповідних наклейок, а вулиці — різдвяних банерів і ліхтариків. Зазначається, що правоохоронців зобов’язали протягом 23−25 грудня перевіряти, чи виконується це розпорядження.

Водночас, за повідомленнями місцевих ЗМІ, обмеження в Лангфані могли були спрямовані не на Різдво як таке, а на приведення зовнішнього вигляду міста до стандартів, необхідних для отримання від Компартії Китаю відзнаки «Національне цивілізоване місто».

В окрузі Фупін провінції Хебей також запровадили подібну заборону. Хоча в оголошенні від 21 грудня про Різдво згадується одинадцять разів, місцеві чиновники заявляють, що ці обмеження спрямовані на вуличних продавців, а не на саме свято.

Поліція в районі Панлон у Куньміні, столиці розташованої на півдні Китаю провінції Юньнань, розповсюдила повідомлення про те, що готелі, караоке-салони, інтернет-кафе, бари та інші людні місця не повинні містити традиційних різдвяних атрибутів: розвішаних святкових панчіх, новорічних капелюхів, ялинок тощо.

Крім того, джерела агентства повідомляють про обмеження різдвяних святкувань у низці шкіл країни.

Експерти зазначають, що запровадження таких обмежень не містять ознак централізованої державної політики, а, ймовірно, являє собою форму опору іноземним традиціям з боку місцевої влади, яка прагне приєднатися до зростаючої хвилі культурного націоналізму в країні.

Нагадаємо, минулого тижня у Ватикані на площі Святого Петра відкрили велетенський різдвяний вертеп із піску.