Рождество под угрозой: в Китае начали бороться с Санта-Клаусом

Фигурка Санта-Клауса, фото: PxHere

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Racurs.ua

Несмотря на то, что Рождество продолжает быть своеобразным торговым фестивалем в большинстве регионов Китая, растущий акцент на традиционной культуре со стороны правящей Коммунистической партии и систематические притеснения религии во времена Си Цзиньпина начали угрожать позициям Санта-Клауса в этой стране.

Так, по крайней мере четыре китайских города и один округ в этом году ввели ограничения на празднование Рождества. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В городе Наньян, расположенном в 950 км к западу от Шанхая, чиновники заставили снять рождественские украшения в местном торговом комплексе. Получить комментарии от местных властей относительно этой ситуации журналистам не удалось.

В городе Хеньян в провинции Хунань местные власти заявили, что участники рождественских ярмарок или празднеств, которые будут препятствовать уличному движению, подвергнутся наказаниям. Кроме того, местным членам коммунистической партии приказали избегать связанных с иностранными культурами торжеств и вместо этого быть «примерами приверженности китайской традиционной культуре».

Город Ланфан, расположенный к югу от Пекина, запретил рождественские выступления и рекламные акции.

Витрины магазинов должны быть лишены соответствующих наклеек, а улицы — рождественских баннеров и фонариков. Отмечается, что правоохранителей обязали в течение 23−25 декабря проверять, выполняется ли это распоряжение.

В то же время, по сообщениям местных СМИ, ограничения в Лангфане могли были направлены не на Рождество как таковое, а на приведение внешнего вида города к стандартам, необходимым для получения от Компартии Китая звания «Национальный цивилизованный город».

В округе Фупин провинции Хэбэй также ввели подобный запрет. Хотя в объявлении от 21 декабря о Рождестве упоминается одиннадцать раз, местные чиновники заявляют, что эти ограничения направлены на уличных продавцов, а не на сам праздник.

Полиция в районе Панлон в Куньмине, столице расположенной на юге Китая провинции Юньнань, распространила сообщение о том, что гостиницы, караоке-салоны, интернет-кафе, бары и другие людные места не должны содержать традиционных рождественских атрибутов: развешанных праздничных носков, новогодних шляп, елок и т. д.

Кроме того, источники агентства сообщают об ограничениях рождественских празднований в ряде школ страны.

Эксперты отмечают, что введение таких ограничений не содержат признаков централизованной политики, а, вероятно, представляет собой форму сопротивления иностранным традициям со стороны местных властей, которые стремятся присоединиться к растущей волне культурного национализма в стране.

Напомним, на прошлой неделе в Ватикане на площади Святого Петра открыли гигантский рождественский вертеп из песка.