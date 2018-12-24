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Во всех регионах Украины ожидаются осадки

Погода в Украине на 25 декабря: на востоке ожидаются сильные осадки (КАРТА)

24 дек 2018, 15:38
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Погода в Украине 25 декабря будет довольно пасмурной.

Во всех регионах ожидаются осадки, в восточных и части южных областей их интенсивность может быть весьма значительной. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

На большинстве территории ожидается северо-западный ветер скоростью 7−12 м/с.

В Харьковской, Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях направление ветра будет юго-восточным, в Херсонской и Запорожской областях — западным.

В Киеве погода 25 декабря будут пасмурной, в течение суток ожидается снег. Температура будет колебаться в пределах -4 … -6°.

Во Львове ближайшие сутки также будут снежными. Столбики термометров ночью опустятся до -2 … -4°, днем поднимутся до 0 … -2°.

В Одессе в течение суток ожидаются осадки. Ночью температура составит -1 … -3°, днем — 0 … -2°.

В Днепре 25 декабря синоптики прогнозируют осадки, днем — местами сильные. Температура воздуха ночью составит 0 … -2°, днем — -1 … +1°.

В Харькове в течение всех суток также ожидаются осадки. Ночью термометры покажут 0 … -2, днем — -1 … +1°.

На Закарпатье в течение суток будет идти снег. Ночью температура опустится до -1 … -3°, днем поднимется до -1 … +1°.

Погода в Украине 25 декабря 2018 года. Карта: Укргидрометцентр

Геомагнитный фон в Украине 25 декабря будет достаточно спокойным, ожидать стоит только периодических небольших возмущений.

Геомагнитный фон, скриншот: gismeteo.ua

Напомним, в высокогорье Карпат уже выпал почти метр снега.

Источник: Ракурс


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