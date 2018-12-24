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В усіх регіонах України очікуються опади
Погода в Україні на 25 грудня: на сході очікуються сильні опади (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n116064-pogoda-v-ukrayini-na-25-grudnya-na-shodi-ochikuutsya-sylni-opady-karta.htmlRacurs.ua
Погода в Україні 25 грудня буде досить похмурою.
В усіх регіонах очікуються опади, у східних та частині південних областей їхня інтенсивність може бути досить значною. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
На більшості території очікується північно-західний вітер швидкістю 7−12 м/с.
У Харківській, Луганській, Донецькій та Дніпропетровській областях напрямок вітру буде південно-східним, у Херсонській та Запорізькій областях — західним.
У Києві погода 25 грудня буде похмурою, протягом доби очікується сніг. Температура коливатиметься в межах -4 … -6°.
У Львові наступна доба також буде сніжною. Стовпчики термометрів вночі опустяться до -2 … -4°, вдень піднімуться до 0 … -2°.
В Одесі протягом доби очікуються опади. Вночі температура становитиме -1 … -3°, вдень — 0 … -2°.
У Дніпрі 25 грудня синоптики прогнозують опади, вдень — місцями сильні. Температура повітря вночі становитиме 0 … -2°, вдень — -1 … +1°.
У Харкові протягом усієї доби також очікуються опади. Вночі термометри покажуть 0 … -2, вдень — -1 … +1°.
На Закарпатті протягом доби йтиме сніг. Вночі температура опуститься до -1 … -3°, вдень підніметься до -1 … +1°.
Геомагнітний фон в Україні 25 грудня буде досить спокійним, очікувати варто лише на періодичні невеликі збурення.
Нагадаємо, у високогір’ї Карпат вже випав майже метр снігу.