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В Ватикане появился рождественский Вертеп из песка. Фото: EPA
Рождество в Ватикане: гигантский вертеп из песка открыли на площади Святого Петра (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n115807-rojdestvo-v-vatikane-gigantskiy-vertep-iz-peska-otkryli-na-ploschadi-svyatogo-petra-foto-video.htmlRacurs.ua
На площади Святого Петра в Ватикане открыли рождественский вертеп. Скульптура построена из песка и изображает рождение Иисуса Христа. Об этом сообщает Wanted in Rome.
Песок, из которого создали необычную скульптуру, привезли из итальянской коммуны Езоло в области Венеция. Перед тем, как материал транспортировать, песок смешали с водой и спрессовали в блоки.
Священники из Ватикана благословили вертеп в декабре. Одновременно с церемонией зажгли огни на местной рождественской елке.
Над скульптурой работали скульпторы Рич Варано, Радован Зивни, Сюзанн Рюслер и Илья Филимонцев. Они изобразили младенца Иисуса, Иосифа, Марию, ангелов, пастухов, животных и трех волхвов.
Скульпторы использовали 720 т песка на создание вертепа. Он достигает 5,5 м в высоту.
Журналисты предполагают, что вертеп из песка останется на площади до 14 января. Вероятно, после этого скульптуру разрушат.
Напомним, в сентябре в центре Киева появилась гигантская синяя рука. Это скульптура Middle Way, которую временно установили на бульваре Тараса Шевченко. Символизирует эта гигантская синяя рука дружбу и общение.