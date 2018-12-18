Рождество в Ватикане: гигантский вертеп из песка открыли на площади Святого Петра (ФОТО, ВИДЕО)

В Ватикане появился рождественский Вертеп из песка. Фото: EPA

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На площади Святого Петра в Ватикане открыли рождественский вертеп. Скульптура построена из песка и изображает рождение Иисуса Христа. Об этом сообщает Wanted in Rome.

Песок, из которого создали необычную скульптуру, привезли из итальянской коммуны Езоло в области Венеция. Перед тем, как материал транспортировать, песок смешали с водой и спрессовали в блоки.

Священники из Ватикана благословили вертеп в декабре. Одновременно с церемонией зажгли огни на местной рождественской елке.

Над скульптурой работали скульпторы Рич Варано, Радован Зивни, Сюзанн Рюслер и Илья Филимонцев. Они изобразили младенца Иисуса, Иосифа, Марию, ангелов, пастухов, животных и трех волхвов.

Скульпторы использовали 720 т песка на создание вертепа. Он достигает 5,5 м в высоту.

Журналисты предполагают, что вертеп из песка останется на площади до 14 января. Вероятно, после этого скульптуру разрушат.

Напомним, в сентябре в центре Киева появилась гигантская синяя рука. Это скульптура Middle Way, которую временно установили на бульваре Тараса Шевченко. Символизирует эта гигантская синяя рука дружбу и общение.