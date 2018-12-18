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У Ватикані з’явився різдвяний Вертеп із піску. Фото: EPA

Різдво у Ватикані: велетенський вертеп із піску відкрили на площі Святого Петра (ФОТО, ВІДЕО)

18 гру 2018, 16:37
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На площі Святого Петра у Ватикані відкрили різдвяний вертеп. Скульптура побудована із піску та зображує народження Ісуса Христа. Про це повідомляє WantedinRome.

Пісок, з якого створили незвичну скульптуру, привезли з італійської комуни Езоло в області Венеція. Перед тим, як матеріал транспортувати, пісок змішали з водою та спресували в блоки.

Священники з Ватикану благословили вертеп у грудні. Одночасно з церемонією запалили вогні на місцевій різдвяній ялинці.

Вертеп із піску у Ватикані. Фото: EPA

Над скульптурою працювали скульптори Річ Варано, Радован Зівні, Сюзанн Рюслер та Ілля Філімонцев. Вони зобразили немовля Ісуса, Йосипа, Марію, ангелів, пастухів, тварин та трьох волхвів.

Скульптори використали 720 т піску на створення вертепу. Його висота — 5,5 м.

Медійники припускають, що вертеп із піску залишиться на площі до 14 січня. Ймовірно, після цього скульптуру зруйнують.

Нагадаємо, у вересні в центрі Києва з’явилася велетенська синя рука. Це скульптура Middle Way, яку тимчасово встановили на бульварі Тараса Шевченка. Символізує ця гігантська синя рука дружбу та спілкування.


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