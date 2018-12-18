Різдво у Ватикані: велетенський вертеп із піску відкрили на площі Святого Петра (ФОТО, ВІДЕО)

У Ватикані з’явився різдвяний Вертеп із піску. Фото: EPA

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На площі Святого Петра у Ватикані відкрили різдвяний вертеп. Скульптура побудована із піску та зображує народження Ісуса Христа. Про це повідомляє WantedinRome.

Пісок, з якого створили незвичну скульптуру, привезли з італійської комуни Езоло в області Венеція. Перед тим, як матеріал транспортувати, пісок змішали з водою та спресували в блоки.

Священники з Ватикану благословили вертеп у грудні. Одночасно з церемонією запалили вогні на місцевій різдвяній ялинці.

Над скульптурою працювали скульптори Річ Варано, Радован Зівні, Сюзанн Рюслер та Ілля Філімонцев. Вони зобразили немовля Ісуса, Йосипа, Марію, ангелів, пастухів, тварин та трьох волхвів.

Скульптори використали 720 т піску на створення вертепу. Його висота — 5,5 м.

Медійники припускають, що вертеп із піску залишиться на площі до 14 січня. Ймовірно, після цього скульптуру зруйнують.

Нагадаємо, у вересні в центрі Києва з’явилася велетенська синя рука. Це скульптура Middle Way, яку тимчасово встановили на бульварі Тараса Шевченка. Символізує ця гігантська синя рука дружбу та спілкування.